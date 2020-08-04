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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 23:17:00 - 2020-08-04 23:24:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş görüşme

Lübnan, başkent Beyrut'ta meydana gelen büyük bir patlamayla sarsıldı.

Patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan Mişel Avn ile görüşmesinde, Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını bildirdi.

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Yorumlar

Murat

Bu michel degilmiydi 2 ay once Osmanliya laf eden ?! Iste adam olacaksin michel .
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