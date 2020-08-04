Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü.
Lübnan, başkent Beyrut'ta meydana gelen büyük bir patlamayla sarsıldı.
Patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan Mişel Avn ile görüşmesinde, Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını bildirdi.