Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkeye büyükelçi ataması gerçekleştirdi.
Alınan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ahmet Misbah Demircan Tunus Büyükelçisi oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tunus Büyükelçiliği'ne Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliği'ne Haldun Koç, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler'i atadı.
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