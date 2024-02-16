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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-16 00:34:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkeye büyükelçi ataması gerçekleştirdi.

Alınan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ahmet Misbah Demircan Tunus Büyükelçisi oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tunus Büyükelçiliği'ne Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliği'ne Haldun Koç, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler'i atadı.

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