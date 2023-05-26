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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret ve EYT açıklaması
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret ve EYT açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-26 23:54:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret ve EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşı ile birlikte EYT düzenlemesine dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşı ile birlikte EYT düzenlemesine dair katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz." dedi.

"Asgari ücret için hesaplamalar yapılıyor"

Başkan Erdoğan, "EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor." diye konuştu.

"Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi"

Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi. Ekonomi programımız planlı şekilde işliyor. Enflasyonu tek haneli rakamlara inşallah yine biz indireceğiz. Biz bunu yaptık. Bizim tecrübemiz buna yeter." mesajını verdi.

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