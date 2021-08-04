Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AHaber özel yayınında gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu.

"Yüzde 7'nin üzerinde büyüme bekliyoruz"

Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen, Türkiye'nin yukarı doğru önemli bir ivme yakaladığına vurgu yapan Erdoğan, "Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız." dedi.

"Enflasyon Ağustos ile birlikte düşecek"

Enflasyonla ilgili de konuşan Erdoğan, önümüzdeki aylardan itibaren düşüşün yaşanacağını belirterek, "Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz"

Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz de düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır.