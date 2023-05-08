  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meteoroloji uzmanı üstüne basa basa plan yapanı o saat, tarihte uyardı: maalesef geliyor! Aman dikkat

Altın fiyatları için tek veri kaldı: Altını, doları olanların gözleri 10 Mayıs'ta! Hareketlilik, bu hafta altın ve dolar kazandırdı

Sivas’ta belirlenen alanın dışında miting yaptı! İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Enerji içeceği Red Bull'un boğa spermi içerdiği iddiası

Covid-19 PCR testinin FDA tarafından iptal edildiği iddiası

Herkes çıkacak sonucu bekliyor! Petrol keşfinde heyecanlandıran haber

DSÖ’nün Covid-19 ölümlerinin aşılı ülkelerde artarken Afrika’da azaldığını açıkladığı iddiası

İşte en çok aranan meslekler! Almanya'da büyük eleman sorunu

Erdoğan'dan KK'ya okkalı şamar: Zavallısın

ABD için zaman daraldı! Uzmanlar uyardı: Borçlanma, altını ve doları ekonomik felaket getirebilir! Anayasal kriz...
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'daki provokasyona ilişkin paylaşım: Yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'daki provokasyona ilişkin paylaşım: Yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-05-08 21:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'daki provokasyona ilişkin paylaşım: Yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Aynı senaryoyu daha önceki seçimlerde de sahnelediler. Bu sefer de başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Erzurum'da yaşanan gerginliğe ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında "Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Aynı senaryoyu daha önceki seçimlerde de sahnelediler. Bu sefer de başaramayacaklar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize leke süremeyecekler." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimden ricam, 14 Mayıs’ta sandıklara çok iyi sahip çıkmasıdır. Sadece bu da yetmez, 14 Mayıs'a kadar hala tercihi konusunda kafası karışık en az bir komşunuzu, akrabanızı, eşinizi, dostunuzu bulup kendisini Türkiye Yüzyılı safına katmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi İmamoğlu'nun provokasyonunu anlattı!
Erzurum Valisi İmamoğlu'nun provokasyonunu anlattı!

Gündem

Erzurum Valisi İmamoğlu'nun provokasyonunu anlattı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrem'in çirkin provokasyonuna Erzurumlulardan tepki
Ekrem'in çirkin provokasyonuna Erzurumlulardan tepki

Gündem

Ekrem'in çirkin provokasyonuna Erzurumlulardan tepki

Adalet Bakanından Erzurum ve İmamoğlu açıklaması
Adalet Bakanından Erzurum ve İmamoğlu açıklaması

Gündem

Adalet Bakanından Erzurum ve İmamoğlu açıklaması

"Provokasyonlardan medet ummaya başladılar"
"Provokasyonlardan medet ummaya başladılar"

Gündem

"Provokasyonlardan medet ummaya başladılar"

Ekrem İmamoğlu provokasyona devam etti! Olmayan bir örgüt üzerinden HÜDA PAR'ı Erzurum'daki olayla ilişkilendirdi
Ekrem İmamoğlu provokasyona devam etti! Olmayan bir örgüt üzerinden HÜDA PAR'ı Erzurum'daki olayla ilişkilendirdi

Siyaset

Ekrem İmamoğlu provokasyona devam etti! Olmayan bir örgüt üzerinden HÜDA PAR'ı Erzurum'daki olayla ilişkilendirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23