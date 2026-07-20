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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Kupası şampiyonu ülkeye tebrik
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Kupası şampiyonu ülkeye tebrik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Kupası şampiyonu ülkeye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı’nı tebrik etti. Erdoğan, İspanya halkına Türkiye adına selam ve muhabbetlerini iletti.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Normal süresi golsüz tamamlanan mücadelede İspanya, uzatmalarda bulduğu golle Arjantin’i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

ERDOĞAN’DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Finalin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İspanya Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında İspanya’nın Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı.

“DOST İSPANYA HALKINA SELAMLARIMI İLETİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan İspanya millî takımını yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK AVRUPA’YA GİTTİ

İspanya, Arjantin karşısında aldığı final zaferiyle 2026 FIFA Dünya Kupası’nı şampiyon olarak tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrik mesajı, final sonrası diplomatik nezaket ve spor dostluğu vurgusu olarak öne çıktı.

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