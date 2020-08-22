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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'doğalgaz' paylaşımı: Buradan elde edeceğimiz gelirin...
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'doğalgaz' paylaşımı: Buradan elde edeceğimiz gelirin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de açılan Tuna 1 sondaj kuyusunda keşfedilen doğalgaz ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 00:23:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'doğalgaz' paylaşımı: Buradan elde edeceğimiz gelirin...

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de açılan Tuna 1 isimli sondaj kuyusunda keşfedilen doğalgazın müjdesini verdi. 

Bölgede görev yapan Fatih sondaj gemisinin bulduğu 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin müjdesi vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi duyurduğu konuşmasını sosyal medya hesabından bir video ile yayınlayarak yeni bir açıklamada bulundu. 

Türkiye'nin tarihteki en büyük doğalgaz keşfi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan elde edeceğimiz gelirin milletimize, umudunu bize bağlamış tüm dostlarımıza ve insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." duasında bulundu.

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