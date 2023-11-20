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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Togg açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Togg açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-20 19:14:00 - 2023-11-20 19:18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Togg açıklaması

Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini garaja mahkum edenlerin bugünkü uzantılarını hüsrana uğrattık.' diyerek Togg'un önemine dikkat çekti.

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu;

Kazakistan dönüşü açılışını yaptığımız Ford Otosan Yeniköy fabrikası toplam 3 bin 500 kişiye istihdam kapısı olan önemli yatırımdır. Otomotiv sektörümüz Türk ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürüyor. Bu sektörde dünyanın 13. en büyük otomotiv üreticisi konumundayız.

TOGG'un üretimi ve satışa başlamasıyla kendi markamızla küresel rekabetteki yerimizi aldık. Her aşamasını yakından takip ettiğim bu projenin hayata geçmesiyle 'Türk araba yapamaz, fabrikada üretim bandı yok, vatandaş bunu almaz' diyenleri, bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini garaja mahkum edenlerin bugünkü uzantılarını hüsrana uğrattık.

TOGG şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı. Üretim bandından inen ve teslim edilen araç sayısı günden güne artıyor. Bu yarışa nasıl isabetli bir zamanda dahil olduğumuz daha iyi anlaşılacaktır.
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