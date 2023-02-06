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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası açıklama

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 05:51:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

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