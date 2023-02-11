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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde gönüllü çalışanlara teşekkür
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde gönüllü çalışanlara teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 ili vuran yüzyılın deprem felaketinde canını dişine takarak enkaz altında kalan insanları çıkarmak için sahada bulunan gönüllü arama kurtarma çalışmalarına katılan binlerce kahramana teşekkür mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 17:53:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde gönüllü çalışanlara teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür mesajı yayınladı.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Soğuğa, ayaza, uykusuzluğa, daha pek çok zorluğa rağmen cansiperane bir şekilde gayret gösteren tüm ekiplerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum.

Acımız ne kadar büyük olursa olsun devlet-millet sırt sırta vererek tüm sıkıntıların üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum."

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