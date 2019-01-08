0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de başörtülü kadınlara yönelik tacizde bulunan Deniz Çakır'a sert sözlerle tepki gösterdi.

08 Ocak 2019 Salı 12:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan geçtiğimiz günlerde başörtülü kadınlara yönelik saldırı düzenleyen Deniz Çakır'a yönelik sert sözler söyledi.

'Adı neymiş sanatçıymış'

Erdoğan, 'İşte en son biliyorsunuz şurda iki üç gün önce bir konserden çıkan başı açık başörtülü kızlarımıza orada gelip, bu şekilde sataşıp, Suudi Arabistan'a gidin burada ne işiniz var diyenlerin halini düşünün. Adı neymiş sanatçıymış. Buyrun. Dert başka, ne derseniz deyin bu ülkede insanların yaşam biçimiyle uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti tam aksine bu ülkede yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir siyasi zihniyettir.' dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:32
  1. deniz çakır
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • AHMETAHMET6 dk önce
    R.T.Erdoğan "Yaşam biçimi" demez.Halkın kullandığı " Hayat tarzı" ifadesini kullanır.
  • NİHALNİHAL8 dk önce
    Evet biz başörtülelerin hakkını lütfen koruyun.Ben Ak parti sayesinde başımı kapayabildim ondan önce cesaret edemiyordum.Şimdi bile Kemalist hekimlere işim düştüğü zaman sadecetedavi sırasında açıyorum sonra kapatıyorum çünkü hala korkuyorum zarar verirlerse diye.Hastanelerde sorun yok hekimlerden korkuyoruz önce lavaboya gidip başımı açıyorum işim bittiği zaman lavobaya gidip tekrar kapatıyorum ne kötü bir durum.Tüm toplum bizi ne zaman kabul edecek bilemiyorum bu zorluğu ve ikilemi yaşamaktan sıkıldık artık ama biz açık olanlara hiç karışmıyoruz. CHP zihniyeti toplumu bu hale getirdi.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Elektrik faturalarını devlet mi ödeyecek?
  1. Elektrik faturalarını devlet mi..
  2. Amerikan GPS’ine ihtiyacımız kalmadı
  3. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yakında..
  5. Kimya sektöründen 17,4 milyar dolar..
  6. Avustralya Açık'ta Cem İlkel elemelere..
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman..
  8. FETÖ'nün "Kozan İmamı" hakim karşısında
  9. Ekrem İmamoğlu böyle ‘FETÖ..
  10. Iraklı milletvekillerinden "İsrail..
  11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin..
  12. İzmir'de aranan 313 kişi yakalandı
  13. Erdoğan'dan Suriye mesajı: Bolton..
  14. "Türkiye, Lübnan'daki faaliyetleriyle..
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenli sosyal..
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti..
  17. S-400’lerde geri adım atmak yok
  18. Erdoğan: "500 ve üzeri sigortalı..
  19. İstanbul’da İnsani Geçim Ücreti 3 bin..
  20. Altın fiyatları
Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
RTÜK o kelimeyi yasakladı!
RTÜK o kelimeyi yasakladı!
İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

Günün Karikatürü

8 Ocak 2019
Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...