Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan geçtiğimiz günlerde başörtülü kadınlara yönelik saldırı düzenleyen Deniz Çakır'a yönelik sert sözler söyledi.

'Adı neymiş sanatçıymış'

Erdoğan, 'İşte en son biliyorsunuz şurda iki üç gün önce bir konserden çıkan başı açık başörtülü kızlarımıza orada gelip, bu şekilde sataşıp, Suudi Arabistan'a gidin burada ne işiniz var diyenlerin halini düşünün. Adı neymiş sanatçıymış. Buyrun. Dert başka, ne derseniz deyin bu ülkede insanların yaşam biçimiyle uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti tam aksine bu ülkede yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir siyasi zihniyettir.' dedi.