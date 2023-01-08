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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı talimatı! Düğmeye basıldı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı talimatı! Düğmeye basıldı

6'lı masanın seçime az bir zaman kalmasına rağmen henüz cumhurbaşkanlığına aday olacak isim için istişare kararı almasına karşın Cumhur İttifakı "seçim protokolü" için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi protokol belgesinin hazırlıklarının başlaması için talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 08:59:00 - 2023-01-08 09:01:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı talimatı! Düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birleşen 6'lı masa henüz cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmak için istişare kararı alırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı' adı altında seçime birlikte gireceğine ilişkin resmi protokol belgesinin hazırlıklarının başlaması talimatı verdi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'nın gündem maddelerinden biri de ittifak protokolü oldu. Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" adı altında seçime birlikte gireceğine ilişkin resmi protokol belgesinin hazırlıklarının başlaması talimatı verdi.

Sabah'ın haberine göre; Önümüzdeki günlerde iki parti ortak toplantılar yaparak protokole son şeklini verecek. Seçim Yasası'na göre ittifak yapmak isteyen partiler seçim sürecinin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde genel başkanların imzalarını taşıyan protokolü YSK'ya teslim etmek zorunda. Aday listelerinin teslim edilmesi için verilen süreden iki gün önceye kadar bu protokollerde değişiklik yapılabiliyor, bazı partiler ittifaka dahil olup bazıları çekilebiliyor. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı Protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli imzasıyla YSK'ya sunulmuştu.

Ortak liste konusu masaya yatırılıyor

TBMM'deki dengeler açısından bir milletvekilinin bile büyük önemi bulunuyor. Bu nedenle Cumhur İttifakı içinde artık oyların boşa gitmemesi için ve Cumhur İttifakı partileri ayrı ayrı liste çıkarttığında bölünme olacağından dolayı ortak liste tartışılmaya başlandı. İki partinin önümüzdeki günlerde bu konuyu detaylı olarak masaya yatırması, hangi illerde böyle bir uygulamaya gidilebileceği, yapılması halinde kaç milletvekili daha fazla çıkarmanın mümkün olabileceğinin konuşulması bekleniyor.

 

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Yorumlar

Muktadir El Sadr

Sonuc belli. Cumhur ittifakı %93 ile seçimleri kazanıyor...
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