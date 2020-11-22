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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tokat gibi sözler: Gidin heykellerinizle uğraşın
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tokat gibi sözler: Gidin heykellerinizle uğraşın

AK Parti'nin 7. Olağan İl Kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'ye, "Siz gidin heykellerinizle, iç kavgalarınızla ve karanlık pazarlıklarınızla uğraşın." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:42:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tokat gibi sözler: Gidin heykellerinizle uğraşın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katıldı. Salgın tedbirleri sebebiyle bir süre ara verilecek kongrelerin son beşinin yapıldığını ifade eden Erdoğan, dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu belirten ecdadı, yaşanılan bu dönemde daha iyi anladıklarını söyledi.

"Heykellerinizle, iç kavgalarınızla, karanlık pazarlıklarınızla uğraşın"

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin AK Parti'ye yönelik eleştirilerine de cevap verdi.

CHP'ye yönelik, "Siz gidin heykellerinizle, iç kavgalarınızla, karanlık pazarlıklarınızla uğraşın" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, yine ana muhalefet partisini eleştirerek "Düşün bu milletin yakasından" dedi.

Türkiye'yi dış ülkelere şikayet ederek dün söylediğini bugün yalanlayarak siyaset yapanların da altını çizen Erdoğan, "Sonları hüsran olacaktır" şeklinde konuştu.

"Düşün bu milletin yakasından"

Erdoğan konuşmasında "CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin dümen suyuna girenlere, siz gidin heykellerinizle, iç pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu ülkenin ve milletin yakasından diyoruz. Türkiye'yi dışarıya şikâyet ederek, dün söylediğini bugün yalayarak siyaset yaptığını sananların sonu hüsran olacaktır." ifadelerini kullandı.

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