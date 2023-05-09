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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Büyük İstanbul Mitingi'nin sembolü olan Hüseyin Amca'ya telefon: Pazar günü hesap sormamız lazım
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Büyük İstanbul Mitingi'nin sembolü olan Hüseyin Amca'ya telefon: Pazar günü hesap sormamız lazım

Yeniakit Publisher
2023-05-09 00:46:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’la görüntülü konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar’a “Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım” dedi.

“Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın” diye konuştu.

"Memleketimiz sayende şahlandı"

Hüseyin Bayraktar ise “Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı.” dedi.

Hüseyin Bayraktar’ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz” diye karşılık verdi.

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