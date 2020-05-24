Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınladı. Mesajında "Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun.” dedi.
Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde;
“Gecenin sabaha eriştiği bu saatlerde çalışmalarımızın arasında AK Parti'mizin fedakar mensuplarıyla bayramlaşıyor, hasbihal ediyoruz. Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun.”