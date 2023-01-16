Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsüne anayasa güvencesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu anlamı açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Destansı mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez bir hatıra bırakan Şule Yüksel Şenler ablamıza Allah'tan rahmet diliyorum.

İstanbul'umuzun manevi muhafızı Eyüpsultan Hazretleri'ne komşu, hizmet verecek vakfımız tüm vatandaşlarımıza açıktır. Burası yeni nesillerin yetişmesinde bir ocak görevi görecektir. Vakıf binamızın açılmasına vesile olan, Şule ablamızın manevi mirasına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri de son nefesimize kadar, İslam'a hizmet yolunda ayırmasın diye dua ediyorum.

Şule Yüksel Şenler seçkin bir insandı. Mücadeleyle geçen bir ömür boyunca yürekli bir dava kadınıydı. Toplum yapısıyla ilgili yazıları büyük bir dönüşüme öncüydü.

İsmi ölüm listelerinde yer aldı. Evi kundaklanmaya çalışıldı. Sıkmabaş denilerek fütursuz itibar suikastına maruz bırakıldı. Ama Şule Yüksel Şenler inandıklarını savunmaktan geri durmadı. Tüm baskılara rağmen, ülkemizde hem direnişin hem dirilişin sembolü haline geldi.

Şule Hanım'ı itibarsızlaştırmaya çalışanların en büyük hazımsızlığı, Anadolu insanına verdiği cesaret duygusudur. Türkiye'de kadınların elde ettiği başarılarda Şule Yüksel Şenler'in büyük payı vardır.

Anayasa değişikliği teklifi yasalaşması halinde bu sürecin adeta zafer tacı olacaktır. Kısa süre önce Meclis'in takdirine sunulan Anayasa değişikliği teklifiyle artık hiç kimse sosyal medya üzerinden bir gece yarısı eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecektir. Artık kimse ikna odası utancını kimse yaşatamayacaktır. Bunu Anayasa zeminine oturtalım dedik, arkadaşlarımız ziyarete gitti. Ama hanımefendiler ve beyefendiler kabul etmediler. Bunlarda dürüstlük diye bir şey yok. Aile kurumunu sapkın akımlardan da korumayı amaçlıyoruz.

Anayasa değişikliği teklifine hiçbir vekilimizin hayır demeyeceğine inanıyorum. Temennimiz 400'ün üzerinde oyla kadınlarımızın beklentisine cevap vermesidir. Altını çizerek söylüyorum, böyle bir meselede ipe un serilmesini ne millet, ne de kadınlarımız affedecektir. Meclis'te kararı alamazsak kilidi milletin iradesi açacak. Millet iradesine gideceğiz. Tüm kadınlarımızın hak ve hukukunu korumakta kararlıyız.