Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlara 3 kritik talimat! 'Vatandaş mağdur edilmesin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'nın en önemli gündem maddesi tüm dünyada önemli bir soruna dönüşen gıda güvenliği ile Türkiye'nin tarım politikaları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yeni tarım politikaları, üreticiye dönük adımlara ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

İşte MKYK ve AK Parti'nin tepe kadrosunda gündem olan o konularla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatların detayı:

Şanlıurfa'da elektrik kesintileri

Toplantıda, Şanlıurfa'da bir süredir devam eden elektrik kesintileri gündeme geldi. Bazı milletvekilleri, "Sürekli sahada bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Üretici kesintiler nedeniyle zor durumda. Elektrik dağıtım şirketinin yönetimi ile ilgili bir sorun yok ama altta çalışan personelden kaynaklı bir sorun olabilir. Bunlar hasadı da etkiliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuşmalar üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i toplantıya çağırdı. Dönmez, "O bölgede kayıp kaçak yüzde 40, tahsilat oranı ise yüzde 5 civarında. Elektrik borçları ödenmediği için şirket sıkıntıya giriyor ve kesintiler oluyor" dedi.

"Vatandaş mağdur olmasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konunun araştırılıp çözülmesini ve vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Üreticiye en küçük bir sıkıntı verilmesin"

Milletvekilleri sulama birlikleri ile çiftçi arasında zaman zaman ortaya çıkan koordinasyonsuzluktan dolayı yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım bizim çok önemli. Üreticiye en küçük bir sıkıntı verilmesini bile istemiyorum. Gerekirse buralar için yeni bir yapılanmaya gidelim" diye konuştu.

En kısa sürede müjdesi verilecek

Tarım Bakanı Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda orman köylüsü ile ilgili de çalışma yaptıklarını, bu konudaki müjdelerin en kısa sürede açıklanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.