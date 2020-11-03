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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayda" paylaşımı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayda" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91'nci saatinde canlı olarak ulaşılan Ayda Gezgin'in hastanede çekilmiş videosunu, "Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var" sözleriyle paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:41:55 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayda" paylaşımı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91'nci saatinde ulaşılan Ayda Gezgin'in hastanedeki videosunu paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından, Rıza Bey Apartmanı enkazında 91 saat sonra ulaşılan Ayda'nın hastane odasında çekilmiş videosunun yer aldığı paylaşımda bulundu.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Çocuk" şiirindeki "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası/Çocukların kalbinde işler zaman rakkası." dizelerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var." ifadesini kullandı.

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