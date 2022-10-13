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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asya paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü. Erdoğan ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından Asya açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 23:28:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi ile Asya’da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Astana Zirvesi’ni tamamlayarak ülkemize döndük. Yeniden Asya Girişimimiz ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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