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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan'la ilgili flaş açıklama! Ölü sayısını duyurdu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan'la ilgili flaş açıklama! Ölü sayısını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Konsey Başkanı Zeljko Komsic ile yaptığı basın açıklamasında,, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 20:51:00 - 2021-08-27 21:20:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan'la ilgili flaş açıklama! Ölü sayısını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Konsey Başkanı Zeljko Komsic ile yaptığı basın açıklamasında, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır." dedi.

Erdoğan, Afganistan'dan tahliyelere ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Afganistan'la ilgili yaptığı açıklamada, "Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez." dedi.

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