Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet konutlarıyla ilgili açıklama: Yüzde 66 indirimle...

Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şu evlerin güzelliğini görüyorsunuz. Söz verdik ve sözlerimizi yerine getirdik bundan mutluyuz. AK Parti iktidarı verilen sözleri yerine getiren iktidardır.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık." dedi.

Erdoğan, "2 milyon 750 bin fidanı toprakla buluşturarak yangından zarar gören alanların yüzde 90'ında çalışmaları bitirdik." diye konuştu.