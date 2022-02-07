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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 15:23:00 - 2022-02-07 15:25:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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