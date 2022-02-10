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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdülhamid Han mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdülhamid Han mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 104. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 19:50:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdülhamid Han mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 104. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han'ı rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımına ayrıca Sultan 2. Abdülhamid'in görselini de ekledi.

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