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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa yorumu: Biz can onlar mal derdinde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa yorumu: Biz can onlar mal derdinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın dağılması konusunda, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz." dedi. İlk yorumu yapan Erdoğan ayrıca "Biz can onlar mal derdinde" ifadelerini kullandı. .

Yeniakit Publisher
2023-03-04 16:42:00 - 2023-03-04 17:19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa yorumu: Biz can onlar mal derdinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Erdoğan, "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz.

"Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde"

Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim. Bunun böyle olacağını aylar öncesinde zaten söylemiştik. Onlar eteğindeki taşları döküyorlar. Onların döktüğü taşları bizim toplamak gibi bir niyetimiz yok."
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