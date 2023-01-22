  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa açıklaması: Bunların tek dertleri...
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa açıklaması: Bunların tek dertleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da gençlerle buluştuğu etkinlikte 6'lı masaya sert sözler söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 20:36:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa açıklaması: Bunların tek dertleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da gençlerle buluştuğu "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında 6'lı masayı sert sözlerle eleştirdi.

Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçtiği dönemi hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

Ülkemizde çok partili siyasi hayata geçildiğinde kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız 'Oy namustur.' dediler. Siyasi iradelerine, sandığa canları pahasına sahip çıkmışlardı. Bugün olduğu gibi o dönemde de insanımızı 'Gel' deyince gelecek, 'Git' deyince gidecek, 'Şuraya oy ver' deyince verecek güruh olarak gören çarpık bir zihniyet vardı. Tek parti, faşizmi, artı bu zihniyet, aday olarak milletin karşısına çıkardığı kendi mensuplarına bile aynı muameleyi göstermekten çekinmediler. Şimdi kendilerine 'Gel' deyince gelecek, 'Sus' deyince susacak, 'Konuş' deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Bulamıyorlar. Dertleri, milletimizin namusu olarak gördüğü oylarla ülkeyi yönetecek sizlerin geleceğini inşa edecek bir cumhurbaşkanı çıkarmak, milletvekili seçmek değil. Bunların tek dertleri, her biri diğerinden hazzetmeyen, sayısının 6 mı, 10 mu olduğunu bilemediğimiz masa ortaklarının çıkarlarına göre hareket edecek bir isim bulmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları yarın açıklıyor! Kimler yapılandırma paketinden yararlanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları yarın açıklıyor! Kimler yapılandırma paketinden yararlanacak?

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları yarın açıklıyor! Kimler yapılandırma paketinden yararlanacak?

Zelenskiy'den Erdoğan'a övgü!
Zelenskiy'den Erdoğan'a övgü!

Gündem

Zelenskiy'den Erdoğan'a övgü!

Davutoğlu, Erdoğan'ı böyle
Davutoğlu, Erdoğan'ı böyle "sallayacakmış"! Bunlar neyin kafasını yaşıyor böyle

Medya

Davutoğlu, Erdoğan'ı böyle "sallayacakmış"! Bunlar neyin kafasını yaşıyor böyle

Erdoğan, resmen akıllarını aldı! Ecel terleri daha da artıyor
Erdoğan, resmen akıllarını aldı! Ecel terleri daha da artıyor

Medya

Erdoğan, resmen akıllarını aldı! Ecel terleri daha da artıyor

‘Erdoğan aday olamaz’ iddiaları hukuki değil
‘Erdoğan aday olamaz’ iddiaları hukuki değil

Siyaset

‘Erdoğan aday olamaz’ iddiaları hukuki değil

Sen bu hallere mi düşecektin Ahmet Taşgetiren! Erdoğan'a şimdi de bunu dedi
Sen bu hallere mi düşecektin Ahmet Taşgetiren! Erdoğan'a şimdi de bunu dedi

Medya

Sen bu hallere mi düşecektin Ahmet Taşgetiren! Erdoğan'a şimdi de bunu dedi

O ilimizde büyük heyecan! Altın fışkıracak! İlk külçeyi Erdoğan dökecek! Tarih bile belli
O ilimizde büyük heyecan! Altın fışkıracak! İlk külçeyi Erdoğan dökecek! Tarih bile belli

Gündem

O ilimizde büyük heyecan! Altın fışkıracak! İlk külçeyi Erdoğan dökecek! Tarih bile belli

Başkan Erdoğan İstanbul Havalimanı Metrosu'nu hizmete açtı! Bir ay boyunca ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan İstanbul Havalimanı Metrosu'nu hizmete açtı! Bir ay boyunca ücretsiz olacak

Gündem

Başkan Erdoğan İstanbul Havalimanı Metrosu'nu hizmete açtı! Bir ay boyunca ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dikkat çeken isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dikkat çeken isim

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dikkat çeken isim

Kılıçdaroğlu apışıp kalacak! Erdoğan ve İmamoğlu detayı bomba
Kılıçdaroğlu apışıp kalacak! Erdoğan ve İmamoğlu detayı bomba

Medya

Kılıçdaroğlu apışıp kalacak! Erdoğan ve İmamoğlu detayı bomba

Hadi oradan kokona! Erdoğan'a yapılan o alçaklığa böyle sahip çıktı
Hadi oradan kokona! Erdoğan'a yapılan o alçaklığa böyle sahip çıktı

Medya

Hadi oradan kokona! Erdoğan'a yapılan o alçaklığa böyle sahip çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23