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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu! Karar verildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu! Karar verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 18:06:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu! Karar verildi

Bursa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımda bulunması üzerine gözaltına alınan Y.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

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