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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevi sona eren Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 01:09:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı oldu.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevi sona eren Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanı oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ görevlendirilmiştir."

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