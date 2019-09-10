0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için giden time mühimmat veren eski askerin yakalanması

FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği belirlenen ve Eskişehir'de yakalanan eski astsubay Abdülkadir Ö, soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderildi

10 Eylül 2019 Salı 11:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için giden time mühimmat veren eski askerin yakalanması

ESKİŞEHİR (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilen ve Eskişehir'de yakalanan eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö. (29), İzmir'e gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kırmızıtoprak Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alınan zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Abdülkadir Ö, soruşturmanın sürdüğü İzmir'e götürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden ihraç edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö'nün, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 No'lu Cephaneliğinden, TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği yönünde deliller elde edilmesi üzerine soruşturma başlatmıştı. Eskişehir'de olduğu belirlenen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:49
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. eski astsubay
  3. Eskişehir
  4. FETÖ
  5. mühimmat
  6. suikast

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li Tunç Soyer, PKK iltisaklı o belediyeye gideceğini duyurdu!
    1. CHP'li Tunç Soyer, PKK iltisaklı o..
    2. TİKA'dan Sırbistan'da "Narkotik Suç..
    3. İmamoğlu, Erdoğan’ı İBB’ye davet edecek
    4. Multinet Up, müşteri hizmetlerini..
    5. Dünya Motokros Şampiyonası'nın ardından
    6. Türkiye ve ABD arasında 100 milyar..
    7. Ülke genelinde trafik güvenliği..
    8. FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na..
    9. Okulun ilk gününde 19 okul servis..
    10. Hakkari’de fizibilite hazırlama..
    11. Ekonomistler, politika faizinde..
    12. "Davete elbette ki katılacağız"
    13. 8. İslam İktisadı Atölyesi için geri..
    14. Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4..
    15. Hevi Peköz kimdir? Hevi Peköz HDP..
    16. "Omuz ağrıları, kadınlarda daha sık..
    17. Samsun’da otomobil takla attı
    18. Karacabey Belediyespor’a baklavalı..
    19. Tarihi Başçarşı'da aşure dağıtıldı
    20. Çiğli’de barış türküleri söylendi
    21. Karaciğer "süper soğutma" yöntemiyle..
    22. “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu..
    23. Altay’da Oğuz Han sevinci
    24. Şube Müdürü Sarıfakıoğulları’na veda..
    25. İzmir’in kurtuluş coşkusu
    26. Kansere karşı “milli ve yerli ilaç”
    27. Hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi..
    28. Kırklareli’nde 500 yıllık caminin..
    29. İnşaat iskelesinden düşen işçi..
    30. THY'den Güney Avrupa'da indirim..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!