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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek için bir neden daha! İngiliz The Economist: Erdoğan gitmeli!
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek için bir neden daha! İngiliz The Economist: Erdoğan gitmeli!

Yeniakit Publisher
2023-05-08 22:30:00 - 2023-05-08 23:16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek için bir neden daha! İngiliz The Economist: Erdoğan gitmeli!

İngiltere merkezli yayın organı The Economist, geçtiğimiz günlerde dergi kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yaptığı hadsizliği Twitter hesabına da taşıdı.

The Economist dergisi, geçtiğimiz günlerde yayımladığı skandal kapağın ardından bu kez de derginin Twitter hesabında kullandığı kapak görselinde,  "Erdoğan gitmeli" ifadelerine yer verildi.

İngiltere merkezli yayın organı The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala skandal bir kapak yayımladı. Dergi 14 Mayıs seçimlerini yılın en önemli seçimi olarak niteledi.

Derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanıldı. "Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.

The Economist: Erdoğan gitmeli

Dergiyle yetinmeyen The Economist, resmi Twitter hesabının kapağında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdı.

Derginin 27 milyon takipçili Twitter hesabında kullandığı kapak görselinde, "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerine yer verildi.
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