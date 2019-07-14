Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çengelköy’de vatandaşlardan yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ndeki çalışmalarının ardından Kısıklı’daki köşküne dönerken, Çengelköy’de bir restorana uğradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ndeki çalışmalarının ardından Kısıklı’daki köşküne dönerken, Çengelköy’de bir restorana uğradı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.

Vahdettin Köşkü’ndek çalışmalarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutuna giderken Çengelköy’de yeni açılan bir restorana girdi. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlarla selamlaşan ve fotoğraf çektiren Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak konutuna geçti.

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