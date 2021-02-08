Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi' çağrısı: 'Adını Büyük Doğu Üniversitesi yapalım'

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri yeniakit.com.tr'ye değerlendiren eski Bahçelievler Belediye Başkanı Yazar Muzaffer Doğan, Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihine dikkat çekti. "Boğaziçi Üniversite'sinde yapılan rektör değişikliği bir anda oranın gerçek yüzünü ortaya çıkardı." diyen Doğan, "Boğaziçi Üniversitesi Cumhuriyet'in ilanından önce Robert Koleji'ydi. Kolejin kurucularından Cyrus Hamlin, kolejin kuruluşunda 'Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u buradan fethetti. Ben de tam buraya, bu koleji kuruyorum. Bu şehir buradan dönüştürülecek' demişti. Robert Koleji, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine düşman olmuş birçok isim yetişmiştir. 'Boğaziçi Üniversitesi' adını alıncaya kadar da bu misyonu devam etti." ifadelerini kullandı.

'Adını değiştirelim'

Muzaffer Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu çağrıda bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a buradan açık bir çağrıda bulunuyoruz. Anayasa'nın Cumhurbaşkanı'na verdiği yetkiye dayanarak, her yönüyle yasal bir rektör ataması yaptınız. Yapılan rektör değişikliği, bir anda oranın gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Çoğu öğrenci bile olmayan, ABD güdümlü militanlar, devletimize kafa tuttu. Gelin, yine yetkinizi kullanarak, bu kez de isim değişikliği yapın. Boğaziçi Üniversitesi'nin adını Necip Fazıl'dan alalım. Büyük Doğu Üniversitesi yapalım."