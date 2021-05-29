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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya'da sıcak karşılama! "İyiyim dedecim, sen nasılsın?"

Taksim Camii'nin ibadete açılışı sonrası Ayasofya Camii'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunlarının kendisine koşarak sarılma anları objektiflere yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 11:14:00 - 2021-05-29 11:20:03

Yapımı 4 yılda tamamlanan Taksim Camii, dün kılınan cuma namazının ardından ibadete açıldı. Tarihi törende camiye sığmayan kalabalık namaz kılmaz için Taksim Meydanı'nı doldurdu.

Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde düzenlenen hafızlık icazet programına katıldı.

"İyiyim dedecim, sen nasılsın?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye giriş anlarında ise ilginç bir görüntü dikkat çekti. Camiye girişi esnasında Erdoğan'ı gören torunları koşarak dedelerinin yanına geldi. Sıcak görüntülerin yaşandığı anlarda kendisine sarılan torunlarına sarılan Erdoğan, "İyiyim dedecim, sen nasılsın?" cevabını aldı.

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