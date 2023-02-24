Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Türkiye'de deprem felaketi ve devam eden savaş...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye ile dayanışma gösteren Zelenski'ye teşekkür etti.

Deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Zelenskiy'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını belirtti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın üzerinden bir yıl geçti. Putin, geçen yıl 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde televizyondan "Ukrayna'da özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı başladı. Başlattığı "özel askeri operasyonun" gerekçesini anlatan Putin, sözde ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduğunu belirtti.

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