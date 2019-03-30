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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yusuf’umuzun hesabını yarın sandıkta sorun”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik’te seçim için broşür dağıtırken hakarete uğrayan Yusuf Özoğul’u hatırlatarak, "Broşür dağıtan Yusuf’umuza saldırdılar, hakaret ettiler.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yusuf’umuzun hesabını yarın sandıkta sorun”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik’te seçim için broşür dağıtırken hakarete uğrayan Yusuf Özoğul’u hatırlatarak, "Broşür dağıtan Yusuf’umuza saldırdılar, hakaret ettiler. İşte o Yusuf’umuzun hesabını yarın sandıkta sorun" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören’de halka hitap etti. AK Parti iktidarında son 17 yılda yapılanları anlatan Erdoğan, "Sizlerin desteğiyle millete tepeden bakan kibir kulelerini yıktık, Türk demokrasisi üzerinden vesayetin gölgesini kaldırdık. Bugüne kadar sizin güveninizi boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da boşa çıkarmayacağız. Milletin canına, bağımsızlığına, inancına kasteden alçaklara meydanları bırakmayacağız" şeklinde konuştu.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Haliç’i temizlediklerini belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, "İzmir Körfezi de Haliç gibi. Senin belediye başkanların niye temizlemedi? Nasıl 1994’de bunların dersini verdiyseniz, inşallah CHP’de olan derslerde bu dersler yine verilecek. Fakat Ankara İstanbul İzmir’imize bu defa farklı sahip çıkacağız. Büyük şehirlerde inşallah bu adımı atacağız" diye konuştu.


Seçimlerin kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan "Bu seçimde aynı zamanda kendi ve evlatlarımız için nasıl bir Türkiye istediğimize karar vereceğiz. Seçim kampanyası sürecinde yapılan pazarlıkları, atılan iftiraları, savrulan tehditleri gördünüz" açıklamalarında bulundu.


Pendik’te broşür dağıtırken hakarete uğrayan Yusuf Özoğul’u hatırlatan Erdoğan, "Otobüslerimizi kundakladılar, adaylarımıza saldırdılar. Broşür dağıtan Yusuf’umuza saldırdılar, hakaret ettiler. İşte o Yusuf’umuzun hesabını yarın sandıkta sorun" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:39
  1. doğa

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