Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yunanistan başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Gerekli önemler alındı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yunanistan başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var.25 Haziran 2019 Salı 12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yunanistan başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Gerekli önemler alındı."
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