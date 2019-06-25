0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yunanistan başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Gerekli önemler alındı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yunanistan başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var.

25 Haziran 2019 Salı 12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yunanistan başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Gerekli önemler alındı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yunanistan başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Gerekli önemler alındı."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:03
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’ta silah kaçakçılarına darbe
    1. Şırnak’ta silah kaçakçılarına darbe
    2. Vatandaşa kötü haber! Çay ve şekere..
    3. DSİ’ye genç müdür atandı
    4. Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine..
    5. 4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları..
    6. Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan..
    7. Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu
    8. Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK..
    9. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    10. Eskişehirspor’da kombine fiyatları..
    11. Komşuları, makinenin başında..
    12. Başkan Altay, Yeni YHT Garı Alt Geçidi..
    13. Çorapçı cinayetinin yargılanmasına..
    14. Gezi çapulcusu TMMOB, dâvâyı dört..
    15. ABD konvoyu Nusaybin’den görüntülendi
    16. Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale..
    17. Dış ticaret firmaları donanımlı bir..
    18. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    19. Meke Gölü ve Acı Göl’ün jeopark alanı..
    20. Meksika, ABD sınırına asker yığdı!
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı