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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi sayesinde ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 20:06:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız." dedi.

Erdoğan, "(Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi) Bu tesis sayesinde ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık. Yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makine ve Kimya Endüstri Kurumumuzun özel sektörle yakın iş birliği halinde ordumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dışa bağımlılığı bitirecek, bizimle birlikte dostlarımızı da destekleyecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Memur ve esnafa müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılacağını söyledi.

"KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.

Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak.

Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir.

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021'e kadar erteliyoruz.

Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz.

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz."

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