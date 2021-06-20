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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan WhatsApp kararını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gencin kendisine sorduğu ailenizle WhatsApp grubunuz var mı sorusuna bakın nasıl cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 15:16:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan WhatsApp kararını duyurdu

Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlerle En Baba Buluşma" adlı çevrim içi etkinlikte 81 ilden 700 gençle bir araya geldi.

Erdoğan bir gencin "Bu yoğun iş temposunda bir aile WhatsApp aile grubunuz var mı? Ailenize torunlarınıza mesaj attığınız oluyor mu?" sorusuna ile WhatsApp kullanmadığının altını çizerek şöyle cevap verdi:

Ben telefonumu aktif olarak kullanıyorum. Ailemle mesajlaştığım oluyor. Fakat çeşitli mesajlaşma grupları telefonumda mevcut ama WhatsApp ile aram yok. Daha çok görüntülü görüşme kullanıyorum. Benim neslim için en güzeli yüz yüze görüşme. En azından sesli konuşma yöntemleri kullanıyorum. Bu vesileyle siz gençlerimizi ve vatandaşlarımızı yabancı uygulamalar değil yerli uygulamaları kullanmaya davet ediyorum. En güzeli yüz yüze görüşme. Çok daha samimi ve güven tazeleyici biçimde gençlerle sohbetimizi burada da yapıyoruz.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Arife tarif gerek yok..
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