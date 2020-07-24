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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:57:58 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ediyor.
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