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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu selamlaştı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu selamlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin töreninde selamlaştı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 14:49:00 -

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) yaş haddiyle emekli olan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine, AYM'nin yeni üyesi Kenan Yaşar oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması nedeniyle 8 Şubat tarihinden bugüne ertelenen yemin töreni, devlet erkanının katılımıyla bugün gerçekleştirildi.

Yemin için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törene, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Dikkat çeken görüntüler

Salona girdiği sırada konukları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de selamlaştı. Birbirlerine uzaktan selam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra yemin törenini dinledi.

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