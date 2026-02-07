Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den depremzede aileye ev ziyareti

  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye’de depremzede Solak ailesinin yeni evine konuk oldu. Depremin yıl dönümünde gerçekleşen ziyarette, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğu mesajı verildi.

Osmaniye’de düzenlenen anma programı ve toplu açılış töreninin ardından Cumhur İttifakı liderleri, depremden etkilenen bir ailenin sofrasına konuk oldu. Samimi bir ortamda geçen ziyarette, deprem sonrası tamamlanan konutlar ve bölgedeki son durum yerinde incelendi.

SOLAK AİLESİNE SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye programı kapsamında Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde depremzede Hidayet Solak ve ailesinin yeni evine konuk oldu. Ziyarette aile üyeleriyle yakından ilgilenen Erdoğan, devletin yaraları sarmak için gece gündüz çalıştığını ifade etti.

DEVLETİN ZİRVESİ OSMANİYE'DE BULUŞTU

Erdoğan ve Bahçeli'ye bu anlamlı ziyarette; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık eşlik etti. Solak ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin sonunda aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

