Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Karantinada bulunan Gezeravcı, 17’i Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01.11’de düzenlenecek tören ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek.
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