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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-01-16 20:36:00 - 2024-01-16 21:38:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Karantinada bulunan Gezeravcı, 17’i Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01.11’de düzenlenecek tören ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek.

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