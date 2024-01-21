Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de ilk dolma kalemle bakın ne yazdı! Duygulandıran not

Vefat eden annesine düşkünlüğüyle iyi bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de üretilen ilk dolma kalemle kağıda yazdığı not, öğrenenleri duygulandırıyor.

Gazeteci Adem Metan, X hesabından yeni öğrendiği ilginç bir anıyı takipçileriyle paylaştı.

Metan’ın anlatımına göre olaylar şöyle gelişti:

Türkiye’de üretilen dolma kalem serisinin ilki, İbrahim Kalın tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürülür. Cumhurbaşkanı Erdoğan kalemi alır, oldukça beğenir. İbrahim Kalın o sırada ilk ne yazacağını merak ediyordur. Erdoğan masasından bir kağıt alır ve “Canım annem” yazar. O kağıdı da cebine koyar. İbrahim Kalın ve bu anı öğrenenler oldukça duygulanır.

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