0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olmasaydı felaket olurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta TÜRKEN Vakfı'nın düzenlediği geleneksel gala yemeğinde konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin çabaları olmaması halinde İdlib’de de Suriye'nin farklı bölgelerindeki felaketlerin yaşanabileceğine dikkat çekti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 03:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olmasaydı felaket olurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta TÜRKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gençler zahmetsiz rahmet olmaz. Şikayet etmek, adaletsizlikleri zulümleri eleştirmek kolaydır. Zor olan tüm bu sorunların aşılabileceği inancıyla düşündüklerimizi hayata geçirmektir. Zor olan eleştirdiğimiz sorunların çözümü hususunda küçük de olsa adımlar atabilmektir. Mesele, karanlığa kızmak yerine onu delebilecek bir mum yakmaktır.

Ruhunu bir dolara satan alçaklara inat TÜRKEN, faaliyetleriyle ülkemizin gururu oldu.

İnsanlık olarak zor zamanlardan geçiyoruz, kardeşliğimiz sınanıyor.

İslam coğrafyasının kardeş kavgaları ve iç çatışmalarla gündeme gelmesi üzüntü vericidir. Birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi olması gereken insanlar, emperyalistlerin kışkırtmalarıyla her gün bir birinin kanını döküyor.

Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesine seslerini dahi çıkarmıyor. Barışın sembolü Kudüs ayakta kalmanın mücadelesini veriyor.

Artık Birleşmiş Milletler(BM) reforme edilmeli, artık 2. Dünya Savaşı'nın dünyası yok. Her kıtanın ve her inancın temsil edildiği bir BMGK barış getirebilir.

Dünyadaki devler sadece kimyasal silahlara karşı tavır koyuyorlar, konvansiyonel silah kullanan karşı tepki yok.

Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesine seslerini dahi çıkarmıyor.

BMGK gibi kurumlar Bosna’da, Kosova’da, Ruanda’da, Yemen’de, Filistin’de, Arakan’daki gibi Suriye’de de sessizliğe gömüldü.

Şayet Türkiye’nin çabaları olmasaydı, (Suriye'nin farklı yerlerindeki gibi) İdlib’de de muhtemelen aynı felaket yaşanacaktı.

Suriye'nin kuzeyini terör koridoru olmaktan çıkaracağız dedik, onun için Afrin'e girdik.

Biz stratejik ortaksak o zaman gereği yapılmalı, FETÖ'yü istedik gene vermediler.

Sadece ABD'de FETÖ'nün elde ettiği para miktarı 850 milyon dolar.

Barış şehri, üç semavi dinin mukaddes şehri Kudüs’ü, İsrail’in ihtiraslarına kurban etmeyeceğiz.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 03:58
  1. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da ortalığı bir birine kattı… Hareketli anlar!
    1. İstanbul’da ortalığı bir birine kattı…..
    2. Resmi Gazete’de yayımlandı… Otomobilde..
    3. Ankara'da esrarengiz cinayet!
    4. Şenol Güneş: Küfre onay vermem!
    5. Otomobildeki ÖTV matrahı limitleri..
    6. Burkina Faso'da 3 kişi kaçırıldı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye..
    8. Gazetemize yönelik hayasız saldırılar..
    9. 'Terörist yapılanmalara izin..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'in..
    11. Yangın saatler sonra kontrol altına..
    12. Salih Kalyon'un acı günü... Eşi..
    13. Kuzey Kore'ye yaptırımlar sürecek!..
    14. Manisa'da trafik kazası: 1 kişi..
    15. Fatih Terim: Akhisar seyircisi..
    16. Barcelona sezonun ilk puan kaybını..
    17. BAE'den İran'ın suçlamalarına yalanlama
    18. İsrail askerleri 1 Filistinliyi daha..
    19. Sancaktepe'de Arif Özen sevinci
    20. Gol düellosunun galibi Zenit oldu
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Rusya'dan ABD'ye rest! 'Gerekirse tek başımıza yaparız'
    Rusya'dan ABD'ye rest! 'Gerekirse tek başımıza yaparız'
    Yeni Asya “duruş”un değil, “kuruş”un hesabını yapar
    Yeni Asya “duruş”un değil, “kuruş”un hesabını yapar
    Başkan Erdoğan ABD'ye gitti
    Başkan Erdoğan ABD'ye gitti

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Almanlar birbirine girdi! Şok protesto
    Almanlar birbirine girdi! Şok protesto
    İçişleri Bakanlığından 'küçük Sedanur' açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından 'küçük Sedanur' açıklaması!