Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olmasaydı felaket olurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta TÜRKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gençler zahmetsiz rahmet olmaz. Şikayet etmek, adaletsizlikleri zulümleri eleştirmek kolaydır. Zor olan tüm bu sorunların aşılabileceği inancıyla düşündüklerimizi hayata geçirmektir. Zor olan eleştirdiğimiz sorunların çözümü hususunda küçük de olsa adımlar atabilmektir. Mesele, karanlığa kızmak yerine onu delebilecek bir mum yakmaktır.

Ruhunu bir dolara satan alçaklara inat TÜRKEN, faaliyetleriyle ülkemizin gururu oldu.

İnsanlık olarak zor zamanlardan geçiyoruz, kardeşliğimiz sınanıyor.

İslam coğrafyasının kardeş kavgaları ve iç çatışmalarla gündeme gelmesi üzüntü vericidir. Birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi olması gereken insanlar, emperyalistlerin kışkırtmalarıyla her gün bir birinin kanını döküyor.

Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesine seslerini dahi çıkarmıyor. Barışın sembolü Kudüs ayakta kalmanın mücadelesini veriyor.

Artık Birleşmiş Milletler(BM) reforme edilmeli, artık 2. Dünya Savaşı'nın dünyası yok. Her kıtanın ve her inancın temsil edildiği bir BMGK barış getirebilir.

Dünyadaki devler sadece kimyasal silahlara karşı tavır koyuyorlar, konvansiyonel silah kullanan karşı tepki yok.

Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesine seslerini dahi çıkarmıyor.

BMGK gibi kurumlar Bosna’da, Kosova’da, Ruanda’da, Yemen’de, Filistin’de, Arakan’daki gibi Suriye’de de sessizliğe gömüldü.

Şayet Türkiye’nin çabaları olmasaydı, (Suriye'nin farklı yerlerindeki gibi) İdlib’de de muhtemelen aynı felaket yaşanacaktı.

Suriye'nin kuzeyini terör koridoru olmaktan çıkaracağız dedik, onun için Afrin'e girdik.

Biz stratejik ortaksak o zaman gereği yapılmalı, FETÖ'yü istedik gene vermediler.

Sadece ABD'de FETÖ'nün elde ettiği para miktarı 850 milyon dolar.

Barış şehri, üç semavi dinin mukaddes şehri Kudüs’ü, İsrail’in ihtiraslarına kurban etmeyeceğiz.