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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü heyetini kabul etti
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü heyetini kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:20:49 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Trabzonspor'un kazandığı 2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı da getirdiği kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

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