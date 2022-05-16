Cumhurbaşkanı Erdoğan 'terör yuvası' demişti! İsveç'ten skandal PKK hamlesi

Türkiye'nin terör konusundaki tepkilerine rağmen bildiğinden şaşmayan İsveç, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde siyasi oluşumlarından SDC'nin, 14 Mayıs'ta Stockholm'de Üçüncü İstişare Forumu'nu düzenlemesine izin verdi.

İsveç Başbakanı Andersson, bugün yaptığı açıklamada "NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdik" ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Finlandiya ve İsveç'le bir derdimiz yok fakat kendi bölgelerindeki askeri altyapının genişlemesi, Moskova'dan bir reaksiyona sebebiyet olabilir" sözleriyle tehdit ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise "Terör örgütlerinin yuvası" olarak nitelendirdiği İsveç tüm bu gelişmelere rağmen bildiğini okumaya devam ediyor.

Terör örgütlerinin toplantısına ev sahipliği yaptı

İsveç'in terör örgütü YPG/PKK'nın uzantılarınca düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptığı ortaya çıkarken, YPG/PKK'ya yakın internet sayfalarında yer alan paylaşımlara göre, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde siyasi oluşumlarından SDC, İsveç Dışişleri Bakanlığı ve Olof Palme Merkezi himayesinde 14 Mayıs'ta Stockholm'de Üçüncü İstişare Forumu'nu düzenledi.

ABD ve İtalya Dışişleri Bakanları da katıldı

Toplantıya, YPG/PKK'lıllar ve ABD ve İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri çevrim içi katıldı. Programda, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde "ademi merkezileştirmenin başarıya ulaştırılması önerilerinin tartışıldığı" kaydedildi.

İsveç uyarılara rağmen gerekli adımları atmıyor

AA muhabirinin konuyla ilgili bilgi ve görüşüne başvurduğu İsveç Dışişleri Bakanlığı ise, herhangi bir yanıt vermedi. Söz konusu toplantının ikincisi geçen ay yine Stockholm'de yapılmıştı. Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, İsveç söz konusu toplantılara alan açmaması için defaatle uyarıldı ancak İsveçli yetkililer gereken adımları atmadı.

Terör örgütünün İsveç'teki rahatlığı dikkat çekiyor

Öte yandan, terör örgütü yandaşları ve temsilcilerinin İsveç'te hiçbir engelle karşılaşmadan yaptıkları faaliyetler göze çarpıyor. Bunlardan birinde, Ocak 2019'da İsveç'in Borlange kentinde, örgüt yandaşları bir alışveriş merkezinde propaganda yapmıştı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek amacıyla yapılan eylemde, terör örgütü yandaşlarının taşıdığı pankartlardan birinde silah sembolü yer almıştı. PKK flaması ve terörist başının resimlerini taşıyan örgüt yandaşlarının bu eylemi, örgüte yakın sayfalarca "İsveç gençliğinden işgal eylemi" başlığıyla paylaşılmıştı.

İsveç güvenlik güçlerinin, terör örgütü paçavraları ve terörist başının resimlerini taşıyan örgüt yandaşlarına engel olmaması göze çarpmıştı.