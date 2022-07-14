Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştüğü orman işçilerine teşekkür etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangın bölgesinde görev yapan ekiplerle bir telefon görüşmesi yaptığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yangında cansiperane görev yapan ekiplerimiz ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Daha yeşil bir Türkiye için desteklerini hiçbir zaman esirgemen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Bakan Kirişci, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangın bölgesinde bir itfaiye eriyle telefon görüşmesinin görüntülerine de yer verdi.