Cumhurbaşkanı Erdoğan 'teker teker evlerine gideceğim' deyip talimatı verdi

Koronavirüs vaka sayılarında son dönemde yaşanan yükseliş sebebiyle alınan tedbirler kapsamında Kasım ayın yapılacak olan il kongrelerini Ekim ayında yapma kararı alan AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi)'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Buna göre Erdoğan toplam 43 şehirde düzenlenen il kongrelerine iştirak edecek.

“Teker teker evlerinde ziyaret edeceğim”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti MYK toplantısında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e verdiği talimat da ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye üye olan 100 yaşının üzerindeki 40 dede ve ninenin adreslerinin tespit edilmesini istedi. Erdoğan’ın "Son dönemde AK Parti'ye katılan 100 yaş üzeri 40 nene ve dedenin adreslerini bulun, teker teker evlerinde ziyaret edeceğim" dediği bildirildi.

Genç kesime ağırlık verilecek.

AK Parti’de bu yıl içerisinde şimdiye kadar 680 bini geçen yeni üye sayısının yıl sonuna kadar 1 milyonu bulması beklenirken yeni üyelerle daha etkin bir iletişim biçimine geçilmesi planlanıyor.

AK Parti MYK’da gündeme gelen bir başka konuda Z kuşağına yönelik atılacak adımlar. 2020 yılında AK Parti’ye 68 binden fazla genç üye oldu. Bu kapsamda gençlerin partiye katılımını daha da arttırmak isteyen AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla genç kesime çeşitli yollarla ulaşacak.

Youtuber'lar ile görüşülüyor

Bunun için video paylaşım sitesi Youtube’a içerik üreten bazı Youtuber’larla görüşmeler yapılırken Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından genç kesime yönelik projeler hazırlanacak.

Her üye için 1 fidan

1 milyonu geçmesi beklenen yeni üye için ise her ilde eş zamanlı olarak yeni üye sayısı kadar fidan dikilecek. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferans yöntemiyle katılacak.