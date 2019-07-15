Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de 15 Temmuz Özel Oturumuna katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz Özel Oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz Özel Oturumuna katıldı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi tören ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıt’asını selamladıktan sonra Genel Kurul salonuna geçti. Erdoğan’ın Genel Kurul’daki yerini almasından sonra İstiklal Marşı okundu ve özel oturum başladı.

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