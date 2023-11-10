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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-10 19:26:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.

Liderlerle görüşecek

Zirve oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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