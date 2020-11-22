Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bunu yapan tek NATO ülkesiyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 Liderler Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Türkiye son 6 yılda en fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Üstelik bu çabaları bize verilen destek sözleri yerine getirilmemiş olmasına rağmen yapıyoruz.

Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz. Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. İklim değişikliği ile mücadeleye aktif katkı sağlıyoruz.

Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik.

Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir.

İnsana hizmet etmeyen, insana huzur, esenlik ve değer vermeyen, adaleti ve güvenliği temin etmeyen bir sistemin başarı şansı yoktur. Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür.