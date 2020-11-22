  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bunu yapan tek NATO ülkesiyiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bunu yapan tek NATO ülkesiyiz

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:44:00 - 2020-11-22 17:02:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bunu yapan tek NATO ülkesiyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 Liderler Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Türkiye son 6 yılda en fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Üstelik bu çabaları bize verilen destek sözleri yerine getirilmemiş olmasına rağmen yapıyoruz.

Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz. Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. İklim değişikliği ile mücadeleye aktif katkı sağlıyoruz.

Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik.

Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir.

İnsana hizmet etmeyen, insana huzur, esenlik ve değer vermeyen, adaleti ve güvenliği temin etmeyen bir sistemin başarı şansı yoktur. Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan medyası: Türkler Su-35'leri alırsa...
Gündem

Yunan medyası: Türkler Su-35'leri alırsa...

"Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alırsa ne olur?" sorusuna cevap arayan Yunan medyası "Türkler Su-35'leri alırsa ellerinde neredeyse F-..
Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…
Gündem

Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…

Süper Lig'de yayıncı kuruluş beIN Sports ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki ücretle ilgili anlaşmazlık hafta içi son buldu. Rıdvan Di..
Dehşet veren ifade: Yıllardır kesip yiyorum
Gündem

Dehşet veren ifade: Yıllardır kesip yiyorum

İstanbul Tuzla'da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın vatandaşlardan tarafından polise ihbar edilip y..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay